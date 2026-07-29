As notas destas revisões de prova vão ser afixadas a 7 de agosto.
As notas destas revisões de prova vão ser afixadas a 7 de agosto.Foto: Gerardo Santos
Sociedade

Exames: resultado das reapreciações pode estar em risco

Professores que vão rever os as provas ainda não têm acesso aos documentos, segundo a Missão Escola Pública.
Cynthia Valente
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