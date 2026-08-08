Exames. Há “algumas dezenas de reapreciações" ainda por concluir, mas 2.ª fase foi "processo muito tranquilo”

Há “algumas dezenas de reapreciações [dos exames para acesso à Universidade] que ainda não foram concluídas”, admitiu este sábado, 8 de agosto, o secretário de Estado da Educação, Alexandre Homem Cristo, à rádio Observador. As notas das reavaliações foram divulgadas esta sexta-feira. O governante garantiu que todos os alunos vão receber a sua reapreciação. Ao programa Explicador da rádio Observador, afirmou que “independentemente dos casos pontuais, de a dimensão estatística ser menor, cada caso é um caso e os alunos têm de receber a sua reapreciação”. Este ano, foram pedidas 21 mil reapreciações, muito devido às várias dificuldades que o processo de correção digital enfrentou. Em anos anteriores, foram pedidos seis a sete mil reapreciações.Já a 2.ª fase dos exames nacionais foi um “processo muito tranquilo”, disse. “Todos os alunos receberam as classificações”, embora possa “haver um ou outro caso” que não tenha ainda nota.Alexandre Homem Cristo adiantou ainda que “as garantias que estão a ser dadas aos alunos é que não serão prejudicados pelo acesso à classificação nem pelo acesso à ficha ENES”. .Notas da 2.ª fase e resultados das reapreciações dos exames nacionais divulgados esta sexta-feira.Pedidos de reapreciação de exames disparam 43% após falhas na classificação