Exames com digitalizações ilegíveis também vão ser reclassificados

Estão a ser enviadas esta quarta-feira, 22 de julho, às escolas novas pautas relativas às provas de Física e Química A, Geografia, História A e Português Língua Não Materna devido a erros técnicos na classificação das perguntas de escolha múltipla. Nestes casos, os alunos não tiveram de pedir reapreciação, trata-se de um processo transversal a todos os alunos que realizaram estas provas. O DN apurou que a mesma decisão se irá aplicar aos exames com digitalizações ilegíveis.Em comunicado, o Júri Nacional de Exames esclarece que os alunos que assim o desejem, poderão ainda inscrever-se para a 2ª fase dos exames nacionais, ou ainda na época especial, em setembro.Maioria das notas subiramEm resultado da revisão das correções verificaram-se várias alterações nota:· Geografia (719) o 4 253 classificações subiram.o 12 393 classificações mantiveram-se.o 73 classificações desceram. · Física e Ǫuímica A (715)o 113 classificações subiram.o 32 113 classificações mantiveram-se.o 0 classificações desceram. · História A (623) o 378 classificações subiram.o 11 048 classificações mantiveram-se.o 0 classificações desceram. · Português Língua Não Materna (839) o 497 classificações subiram.o 120 classificações mantiveram-se.o 0 classificações desceram..Júri nacional reclassifica mais de seis mil provas em quatro disciplinas.Exames nacionais. Médias baixam a Português e Biologia e sobem a Matemática A