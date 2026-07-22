Exames com digitalizações ilegíveis também vão ser reclassificados
Gerardo Santos
Sociedade

Exames com digitalizações ilegíveis também vão ser reclassificados

Erros de parametrização das matrizes de classificação dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário realizados das disciplinas de Física e Química A; Geografia; História A e Português Língua Não Materna levaram a afixação de novas pautas. O DN sabe que o mesmo se irá aplicar às digitalizações.
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Estão a ser enviadas esta quarta-feira, 22 de julho, às escolas novas pautas relativas às provas de Física e Química A, Geografia, História A e Português Língua Não Materna devido a erros técnicos na classificação das perguntas de escolha múltipla. Nestes casos, os alunos não tiveram de pedir reapreciação, trata-se de um processo transversal a todos os alunos que realizaram estas provas. O DN apurou que a mesma decisão se irá aplicar aos exames com digitalizações ilegíveis.

Em comunicado, o Júri Nacional de Exames esclarece que os alunos que assim o desejem, poderão ainda inscrever-se para a 2ª fase dos exames nacionais, ou ainda na época especial, em setembro.

Maioria das notas subiram

Em resultado da revisão das correções verificaram-se várias alterações nota:

·       Geografia (719)

o   4 253 classificações subiram.

o   12 393 classificações mantiveram-se.

o   73 classificações desceram.

·       Física e Ǫuímica A (715)

o   113 classificações subiram.

o   32 113 classificações mantiveram-se.

o   0 classificações desceram.

·       História A (623)

o   378 classificações subiram.

o   11 048 classificações mantiveram-se.

o   0 classificações desceram.

·       Português Língua Não Materna (839)

o   497 classificações subiram.

o   120 classificações mantiveram-se.

o   0 classificações desceram.

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