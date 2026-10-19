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Ex-presidentes de juntas de Lisboa entre os 56 arguidos que vão a julgamento no caso Tutti Frutti

Dos 59 arguidos acusados pelo MP, apenas três não serão julgados: os antigos vereadores da Câmara de Lisboa Ângelo Pereira (PSD) e Inês Drummond (PS) e Ivone Gonçalves, militante do PSD de Loures.
DN/Lusa
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Os ex-presidentes das juntas de Freguesia da Estrela e de Santo António, em Lisboa, vão a julgamento por crimes de corrupção e prevaricação no âmbito do processo Tutti Frutti, decidiu esta segunda-feira, 19 de outubro o tribunal de instrução.

Dos 59 arguidos acusados pelo Ministério Público, apenas três não seguem para julgamento: Ângelo Pereira, ex-vereador da Câmara Municipal de Lisboa pelo PSD, Inês Drummond, antiga vereadora do município de Lisboa pelo PS, e Ivone Gonçalves, militante do PSD de Loures.

Segundo a decisão do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, entre os 56 arguidos que seguem para julgamento estão o ex-presidente da Junta de Freguesia da Estrela Luís Newton, o ex-presidente da Junta de Freguesia de Santo António Vasco Morgado e o antigo deputado na Assembleia da República pelo PSD Sérgio Azevedo.

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Operação Tutti Frutti: Ministério Público pede ida a julgamento de ex-presidente da Junta da Estrela
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