Ex-dirigente do Chega acusado de prostituição de menores vai a julgamento

O ex-dirigente do Chega acusado pelo Ministério Público (MP) de dois crimes de prostituição de menores agravados, Nuno Pardal Ribeiro, vai mesmo a julgamento, avança esta quinta-feira, 16 de outubro, o Expresso.Apesar de Pardal Ribeiro ter pedido, na fase de instrução, que o processo fosse suspenso mediante pagamento de uma injunção e cumprimento de regras determinadas pela magistrada, a juíza Isabel de Noronha decidiu pronunciar o antigo vice-presidente da distrital de Lisboa do partido de André Ventura.Tribunal, MP e família da vítima opuseram-se ao pedido de Pardal Ribeiro.O ex-dirigente do Chega admitiu esta quinta-feira um "ato sexual" com o menor, que conheceu no Grindr, mas rejeitou ter tido sexo oral com ele, alegando que acreditava que a vítima era maior de idade e que o dinheiro dado ao menor foi para jantar com amigos..Deputado municipal do Chega acusado de prostituição de menores agravada renuncia ao mandato.O caso, conhecido no início deste ano, levou à demissão de Nuno Pardal Ribeiro em fevereiro, por "não reunir condições para o efeito". Na altura, alegou que "os factos que estão descritos [na acusação], alguns, ou seja, os mais graves, não correspondem à verdade", mas recusou adiantar mais detalhes.Segundo o procurador Manuel dos Santos, do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Cascais, citado pelo Expresso, "o arguido sabia que o assistente tinha 15 anos e era sexualmente inexperiente", praticou sexo oral com o menor e, no fim, enviou um código através do MbWay para que o adolescente pudesse levantar 20 euros.O caso terá sido denunciado à Polícia Judiciária pelos pais do menor depois de terem tido acesso às mensagens do WhatsApp no telemóvel do filho.."Quem abusou de menores deve ser castrado", diz André Ventura sobre caso de deputado municipal acusado de prostituição de menores