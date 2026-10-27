Europa deve preparar-se para um aquecimento de 3 ºC, alerta comissário europeu

A Europa deve preparar-se para um cenário de aquecimento de 3 ºC até 2100, com fenómenos meteorológicos cada vez mais extremos, alertou o comissário europeu para a Ação Climática, Wopke Hoekstra. Em entrevista à Euronews, divulgada esta terça-feira, 27 de outubro, o responsável advertiu que o planeta poderá ultrapassar o limite de 1,5 ºC estabelecido no Acordo de Paris.

"Mesmo que façamos tudo bem, não temos forma de evitar mais verões como o que vimos no ano passado", afirmou Hoekstra, defendendo que a adaptação às alterações climáticas deve acompanhar os esforços de redução das emissões.

Segundo o comissário, os fenómenos meteorológicos extremos deste verão provocaram prejuízos superiores a 100 mil milhões de euros. A Comissão Europeia prepara novas regras que obrigam os Estados-membros a identificar as autoridades responsáveis pela prevenção de catástrofes climáticas.

"Cabe aos Estados-membros decidir onde querem colocar essa responsabilidade. Mas o que tornamos obrigatório é que indiquem claramente onde ela ficará", explicou Hoekstra. Bruxelas pretende ainda que os riscos climáticos sejam considerados no planeamento de estradas, pontes e novos bairros.

A estratégia não prevê, contudo, novos apoios financeiros diretos às famílias. A Comissão aponta para os 30 mil milhões de euros que o Banco Europeu de Investimento pretende disponibilizar até 2030 e alerta para a falta de cobertura de seguros: apenas cerca de 25% dos bens expostos a riscos climáticos na Europa estão segurados.