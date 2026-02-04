Eurobarómetro diz que portugueses são os cidadãos da UE mais preocupados com as catástrofes naturais
FOTO: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Eurobarómetro diz que portugueses são os cidadãos da UE mais preocupados com as catástrofes naturais

O estudo realizado em novembro revela 91% dos portugueses está preocupado com as consequências das alterações climáticas, acima da média europeia que é de 66%.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

Os portugueses são os cidadãos da União Europeia mais preocupado com as catástrofes naturais agravadas pelas alterações climáticas. Esta é a conclusão que se retira do Eurobarómetro de outono divulgado esta quarta-feira, 4 de fevereiro, no site oficial do Parlamento Europeu.

Segundo o estudo, 91% dos portugueses revelaram preocupação com as catástrofes, numa altura em que o país tem sido alvo de condições climatéricas severas, o que contrasta com os cidadãos europeus, uma vez que em média apenas 66% se dizem preocupados este tipo de fenómenos.

O estudo mostra que esta preocupação é mais evidente nas populações dos países mediterrânicos, surgindo Grécia (83%), Itália (83%), Chipre (80%), Espanha (79%), Croácia (73%) e Malta (71%) como as mais preocupadas, sendo que no topo desta lista surge a Polónia (71%), que é o primeiro país no norte da Europa onde a população revela preocupações nesta matéria, o que contrasta com a maioria dos os países do norte e centro do continente, dos quais Estónia (28%), República Checa (42%) e Dinamarca (44%) são os menos sensíveis a este tema.

“Estas diferenças podem em parte refletir experiência recentes com eventos climáticos extremos, como por exemplo ondas de calor ou fogos florestais, que tendem a afetar o sul da Europa de maneira mais severa”, explica o Eurobarómetro, que ainda não traduz no entanto as consequências das tempestades deste inverno, uma vez que o estudo foi feito em novembro de 2025.

A segunda maior preocupação dos portugueses tem a ver com os “fluxos migratórios descontrolados”, surgindo também aqui como os mais preocupados da União Europeia, com 88% dos inquiridos a dizerem estar “muito preocupados”, o que representa um valor muito acima da média europeia, que é de 65%.

Os únicos países que se aproximam da taxa de Portugal são Chipre (86%), Grécia (84%), Malta e Itália (81%), países da costa do Mediterrâneo, o que contrasta com níveis significativamente inferiores em Estados-membros do norte da Europa, como a Suécia (32%) ou a Dinamarca (48%).

Os portugueses surgem também no topo deste estudo nas preocupações com o terrorismo (74%), os conflitos e guerras nas fronteiras da União Europeia (71%) e as ameaças à liberdade de expressão (70%).

Ainda assim, apesar de o estudo demonstrar ser a população mais preocupada, os portugueses surgem em décimo lugar entre os Estados-membros que manifestam maior otimismo quanto ao futuro da UE. Neste caso, cerca de 64% dos portugueses inquiridos diz-se otimista, acima da média europeia que é de 57%.

Os portugueses estão mesmo entre os cidadãos mais favoráveis ao projeto europeu, com 84% dos inquiridos a considerar que o facto de Portugal pertencer à União Europeia é “uma coisa boa”, o que contrasta com os 62% da média deste estudo.

Uma larga maioria pede mesmo que se reforce o projeto europeu: cerca de 96% dos inquiridos portugueses diz concordar com a afirmação de que “os Estados-membros da UE devem reforçar a sua união para enfrentar os desafios globais atuais” (contra uma média europeia de 89%) e 90% pedem que se dote a UE de mais recursos (contra 73% a nível europeu).

Questionados sobre qual deve ser a primeira prioridade do Parlamento Europeu, 68% dos portugueses dizem ser a saúde pública, seguido da inflação, aumento dos preços e custo de vida (58%) e a economia e criação de emprego (45%).

Este Eurobarómetro baseou-se em entrevistas a 26.453 cidadãos europeus, feitas entre 06 e 30 de novembro de 2025. Em Portugal, foram inquiridos 1.037 cidadãos, entre 07 e 26 de novembro.

*com Lusa

Eurobarómetro diz que portugueses são os cidadãos da UE mais preocupados com as catástrofes naturais
“Nós temos cheias, mas aqueles desgraçados de Leiria nem telhado têm para dormir”
Eurobarómetro diz que portugueses são os cidadãos da UE mais preocupados com as catástrofes naturais
É "muito difícil" assumir "uma data e uma hora em que toda a gente vai ter energia", diz presidente da E-Redes
Alterações climáticas
União Europeia
Mau Tempo
Eurobarómetro
Portugueses
catástrofes naturais

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt