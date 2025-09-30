Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Os caças F-35 estão já operam, ou estão em vias de operar, em 20 países.Liz Lutz
Sociedade

EUA propõem a Portugal reforço da aliança com compra de caças F-35

Perante Paulo Rangel e Nuno Melo, o novo embaixador dos EUA, John Arrigo, destacou a parceria entre os dois países: “A nossa amizade baseia-se na história, na confiança e num sacrifício partilhado”.
