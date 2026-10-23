Estudantes bloqueiam escolas em Lisboa: "Ocupamos as ruas para exigir habitação, ocuparemos as escolas para exigir educação"

Centenas de estudantes estão a bloquear na manhã desta sexta-feira, 23 de outubro, duas escolas secundárias em Lisboa para exigir melhor educação, mas também em protesto pelo aumento do custo de vida e pela crise na habitação, que dizem estar a "destruir-lhes o futuro".

"Ocupamos as ruas para exigir habitação, ocuparemos as escolas para exigir educação" é o mote do protesto que mobilizou centenas de alunos da Escola Artística António Arroio e do Liceu Camões.