Estrutura de Missão: “Temos de fazer urgente e bem” na recuperação

Paulo Fernandes admite que a situação ainda está “muito longe de estar estabilizada” do ponto de vista do dano.
O responsável pela Estrutura de Missão para a Recuperação das Zonas Afetadas pela depressão Kristin defendeu esta quarta-feira, 11 de fevereiro, a necessidade de se fazer “urgente e bem” e garantiu haver vontade para tornar mais resiliente o território.

“Nós temos de fazer urgente e bem, já não é só depressa e bem, é urgente e bem, não temos outra solução”, afirmou Paulo Fernandes, em Leiria, numa sessão de apresentação e esclarecimento das medidas de apoio às empresas afetadas pela depressão Kristin, onde estiveram representantes de várias entidades.

Na intervenção, Paulo Fernandes assegurou que “a palavra missão é para levar a sério” e é um trabalho coletivo.

“Se todas [as missões] costumam sê-lo, esta não é sequer opção que não seja muito coletiva. Tem mesmo de ser coletiva, tem de ser mesmo multinível e tem de ser, obviamente, também transversal a todas as áreas do Estado, mas, também, a todas as áreas do que é a vida das empresas”, adiantou.

Aos presentes, o responsável da estrutura de missão, entidade que está sediada na Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, salientou que a reconstrução “é um processo contínuo, muito exigente”, e admitiu que “não há medidas perfeitas, mas há humildade e capacidade suficientes” para uma intermediação com a realidade concreta.

Considerando que, infelizmente, a situação ainda está “muito longe de estar estabilizada” do ponto de vista do dano, que “continua e aprofunda-se”, Paulo Fernandes salientou ser “vital esta interface, para depois fazer a interligação com estruturas de decisão ou tutela, de forma a ser encontrada resposta ou solução.

“E se puder ser rápida e, sobretudo, muito eficaz, melhor”, adiantou, assegurando que na estrutura de missão também há “vontade coletiva e com todos de construir um programa de revitalização” que torne o território mais resiliente.

Para Paulo Fernandes, ex-presidente da Câmara do Fundão (Castelo Branco), “ninguém aceitaria que depois disto [impacto da depressão]” não se começasse a pensar nos médio e longo prazos.

“Para que isto nunca mais tivesse esses efeitos e esta região também se tornasse mais forte, mais competitiva” no futuro, acrescentou.

