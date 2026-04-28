Estrondo audível na Figueira da Foz foi de missão operacional da Força Aérea
Flávia Camarão Coelho
Sociedade

Estrondo audível na Figueira da Foz foi de missão operacional da Força Aérea

Força Aérea revelou que o estrondo teve origem numa missão operacional de F-16M, no âmbito da defesa aérea, em que houve necessidade de ultrapassar a barreira do som.
David Pereira
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Na sequência de relatos de um estrondo audível na região da Figueira da Foz sentido esta segunda-feira, 27 de abril, pelas 12h30, a Força Aérea revelou esta terça-feira que o mesmo teve origem numa missão operacional de F-16M, no âmbito da defesa aérea, em que houve necessidade de ultrapassar a barreira do som.

"Este tipo de atividade é essencial para garantir a prontidão e eficácia dos meios nacionais na salvaguarda do espaço aéreo, estando a todo o momento assegurado o controlo da situação/atividade", explicou a Força Aérea, num comunicado enviado às redações.

O ramo das forças armadas adianta que, "em determinadas condições atmosféricas, nomeadamente inversões térmicas ou variações de densidade do ar, pode verificar-se uma maior propagação das ondas de choque, tornando o fenómeno mais audível e abrangente que o expectável à superfície".

A Força Aérea garante que "não existiu qualquer situação de perigo para a população, tratando-se de uma ocorrência pontual decorrente de operações essenciais à segurança e defesa nacional".

Estrondo audível na Figueira da Foz foi de missão operacional da Força Aérea
Ocorrência semelhante a explosão sentida no litoral Centro mas a causa é misteriosa

Pelas 12h37, no parque de estacionamento exterior de uma superfície comercial na vila de Buarcos, Figueira da Foz, a Lusa constatou a ocorrência de um curto barulho surdo - semelhante a um trovão longínquo - mas claramente audível, imediatamente seguido de uma onda de choque que durou cerca de dois segundos, fez tremer o chão e abanar violentamente os vidros do supermercado.

Fonte do Serviço Municipal de Proteção Civil da Figueira da Foz - cujo edifício está localizado na zona leste da cidade, a cerca de 2,6 quilómetros da referida superfície comercial – vincou ter ouvido o barulho e sentido a onda de choque, mas indicou na altura que a causa era desconhecida.

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