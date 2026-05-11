Espanhol repatriado do navio cruzeiro teve teste positivo para o hantavírus. Está internado em Madrid

A Organização Mundial da Saúde (OMS) assumiu hoje que havia "muita preocupação" com as pessoas que estavam no navio com um surto de hantavírus e que mais dias no cruzeiro poderia ter criado uma "situação difícil"."Estão agora em boas mãos. Estávamos muito preocupados. Se ficassem mais tempo no barco a situação poderia ser difícil", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, após a conclusão, na ilha de Tenerife, nas Canárias, da operação de desembarque e repatriamento de 125 pessoas que estavam no cruzeiro "MV Hondius".Tedros Adhanom Ghebreyesus deu como exemplo o caso de uma passageira francesa, que foi repatriada no domingo e está em estado crítico, depois de ter tido sintomas da doença durante o voo para Paris.Um teste feito à chegada a França confirmou que está infetada com hantavírus."Está numa situação muito crítica. Imaginem se tivesse ficado mais tempo no barco. O repatriamento foi a coisa certa. Tripulantes e passageiros estão a ter agora o apoio e assistência necessários", acrescentou Tedros Adhanom Ghebreyesus, que falava numa a jornalistas no porto de Granadilla, Tenerife, ao lado da ministra espanhola da Saúde, Mónica García.O diretor-geral da OMS voltou a apelar a todos os países para colocarem as pessoas que estavam no barco em quarentena, durante 42 dias, o tempo de incubação máximo do hantavírus."Acredito que os países farão tudo para proteger os seus cidadãos", afirmou, sublinhando que a quarentena pode ser feita em casa.Tedros Adhanom Ghebreyesus apelou também à solidariedade, compaixão e empatia com as pessoas que estiveram no cruzeiro "MV Hondius", durante uma viagem em que foram confirmados várias infeções com hantavírus e em que morreram três passageiros, dois deles a bordo do navio.Passaram por uma situação de grande stress, sobretudo depois de o barco ter estado de quarentena em Cabo Verde, onde foram retiradas pessoas com sintomas de doença, e na viagem até às Canárias, onde o navio ancorou no domingo.Tedros Adhanom Ghebreyesus elogiou o comandante do navio, que disse ser "um líder incrível", e garantiu apoio aos 25 tripulantes (que considerou uma "tripulação corajosa") que seguem no "MV Hondius", para o levar até Roderdão, nos Países Baixos, o país de bandeira do cruzeiro e do armador.Lusa