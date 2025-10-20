Entender o funcionamento do nosso cérebro para melhorar a nossa saúde mental. Este médico ensina como

Neurónios, neuroplasticidade, cortisol, oxitocina... são palavras que saem do dicionário da Ciência para compor os capítulos do livro 'Reinicia a Tua Mente', do médico espanhol Mário Alonso Puig, agora disponível em Portugal pela editora Planeta.O objetivo é simples: fazer com que os leitores possam entender melhor como funciona o cérebro e a conexão deste órgão com a mente, que pode ajudar a "transformar aspetos muito profundos da sua personalidade", explica o médico ao DN."Quando se compreende que por detrás de muitos comportamentos existem determinados padrões cerebrais estabelecidos desde pequenos e se descobre que isso pode ser transformado, que existe uma capacidade de nos reinventarmos porque o cérebro tem plasticidade, então isso gera muito entusiasmo nas pessoas", diz Puig.O médico considera que esta é uma "mensagem de esperança", já que as pessoas "percebem que não estão condenadas a uma forma de estar se não gostarem dessa forma de estar, mas que a podem reinventar e que até o cérebro pode mudar a sua própria estrutura através da neuroplasticidade. Portanto é uma mensagem muito bonita porque vem da Ciência e tem uma aplicação muito clara e muito direta para que possamos melhorar as nossas vidas".Mesmo diante de situações desafiantes, que possam resultar em problemas como depressão, ansiedade, ou stress pós-traumático, o médico explica que é possível minimizar o impacto de "circunstâncias externas"."Fala-se muito sobre o stress pós-traumático, mas não se fala muito do crescimento pós-traumático. Mais de 40% das pessoas que sofrem de stress pós-traumático experienciam um crescimento pós-traumático. Ou seja, depois de uma provação tão difícil, tornam-se pessoas melhores", afirma, sem deixar de ressaltar que o acompanhamento médico e tratamento em casos necessários também são aliados neste processo de cura."Isso significa que é fácil ultrapassar certas provações? Claro que não. Quer dizer que muitas pessoas que enfrentam provações muito difíceis, apesar da sua força, precisam de ajuda? Claro que sim. Significa isto que uma pessoa que passou por uma experiência muito difícil nunca será capaz de recuperar? Não, claro que pode recuperar. Há sempre uma mensagem de esperança. Existe sempre a possibilidade de que algo novo possa surgir. E isso transformou a vida de muitas pessoas", completa Puig..Especialista em cirurgia geral e do aparelho digestivo, o interesse de Mário Alonso Puig pela neurociência nasceu por entender o "cérebro como uma interface com uma dimensão mais profunda da pessoa, onde o físico, o mental e o espiritual estão ligados", explica, e encontrou "grande inspiração" em dois nomes de destaque neste campo: Santiago Ramón y Cajal, médico espanhol que recebeu o Nobel de Medicina em 1906 e é considerado "o pai da neurociência", e António Damásio, neurologista português que é professor nos Estados Unidos e investigador na área do cérebro e emoções."É um dos maiores neurocientistas que o mundo tem", diz Mário Alonso Puig sobre Damásio. "Visitei-o em Los Angeles e li alguns dos seus trabalhos. Ele tem uma obra muito extensa, e eu absorvi as suas ideias. Digamos que foram dois dos meus maiores mentores ao longo dos anos", revela o médico.Em 'Reinicia a Tua mente', Puig apresenta "sugestões práticas para incorporar na sua vida diária. E no final, há uma meditação chamada 'Descobre a Tua Verdadeira Grandeza', que é um processo pelo qual guio os leitores para que se possam conectar com a grandeza que existe dentro deles". São técnicas "para atingir uma parte muito profunda da psique humana, onde a pessoa não se ama, onde não se valoriza, e é preciso reverter isso para que essa pessoa comece a reconhecer todo o valor que existe dentro dela"..Burnout e saúde mental afetam portugueses mas apenas 3% fazem terapia.Bullying e cyberbullying. Os sinais a que deve estar atento