A época extraordinária de exames levou ao adiamento por uma semana do início do Secundário.
A época extraordinária de exames levou ao adiamento por uma semana do início do Secundário.FOTO: Arquivo DN
Sociedade

Ensino Secundário: “Menos uma semana de aulas não é dramático se houver professores”

Arranca esta segunda-feira o ano letivo para os alunos do Secundário após um adiamento no calendário que reduz em uma semana o tempo de aulas.
Cynthia Valente
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