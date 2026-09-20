Ensino Secundário: “Menos uma semana de aulas não é dramático se houver professores”

Os alunos do ensino secundário (cerca de 389 mil) vão ter menos uma semana de aulas este ano. O início do ano letivo foi adiado devido à época extraordinária de exames, mas o calendário não foi prolongado no final. Uma decisão que a Missão Escola Pública (MEP) - um movimento apartidário de professores - considera evitável e que ganha particular significado depois dos problemas registados no processo dos exames nacionais do ano passado. “Uma semana de aulas não é dramático se houver professores, mas também não é irrelevante”, afirma Cristina Mota, porta-voz da MEP. Em disciplinas com maior carga horária, a redução pode representar, em alguns casos, sete tempos letivos. Nas escolas, caberá aos professores tentar compensar o tempo perdido através da reorganização das planificações. Os programas, garante Cristina Mota, serão cumpridos, mas à custa de outras atividades. “Algum tempo terá de ser retirado a outras componentes igualmente importantes: aulas de consolidação, resolução de exercícios, recuperação de dificuldades ou até outras atividades pedagógicas, como visitas de estudo”, sublinha. É essa capacidade de resposta dos professores que, segundo a MEP, não deve esconder o problema de origem. “Mais uma vez, serão os professores a mitigar no terreno as consequências de decisões que não tomaram. A capacidade dos professores para resolver problemas não pode servir para desculpar quem os cria”, refere.Há escolas onde o 3.º ciclo também começa nesta semanaA possibilidade de compensar a perda no final do ano deveria, no entendimento da MEP, ter sido acautelada desde o início. Acrescentar agora uma semana ao calendário do Secundário poderia, contudo, poderia criar novos constrangimentos devido à articulação com a avaliação externa. A organização das provas finais do 3.º ciclo e dos exames nacionais torna necessária, defende o movimento, uma abordagem global ao calendário escolar. A MEP entende que teria sido preferível que também o 3.º ciclo tivesse começado as aulas a 21 de setembro.Segundo a MEP, há escolas onde também os alunos do 3.º ciclo só vão iniciar as aulas nesta segunda-feira. Para Cristina Mota, é na acumulação destas perdas que está o principal risco. “O problema está na acumulação: uma semana aqui, um período sem professor ali, menos apoios ou medidas de promoção do sucesso noutro momento. É a soma destas perdas que acaba por criar desigualdades entre alunos”, alerta. A diferença entre alunos pode, por isso, aumentar. “Para um aluno que tenha todos os professores durante todo o ano, uma semana será relativamente fácil de acomodar. Para outro que já acumulou meses sem professor, teve menos apoios e volta a enfrentar falta de docentes, essa mesma semana acrescenta-se a um défice que já existia”, explica.Diretores escolares querem respostas do Ministério da EducaçãoFilinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), pede esclarecimentos ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) sobre um eventual prolongamento do calendário. “Tenho sido questionado por professores e diretores sobre um eventual prolongamento do calendário para o Secundário e era importante que o MECI se pronunciasse. Isso devia ser preto no branco”, avança. O presidente da ANDAEP acredita que os dias poderão ser recuperados pelos professores, mas ressalva a importância desse adiamento, aliado à falta de professores. Segundo Filinto Lima, a situação poderá assumir “outras proporções” em zonas como Lisboa e Setúbal, onde o problema “é mais grave”. O responsável sublinha ainda que não é conhecido o número de dias de aulas perdidos por estes alunos no ano letivo anterior, apesar de as escolas continuarem a recorrer a horas extraordinárias para tentar minimizar os efeitos da falta de docentes.A partir desta segunda-feira (21 de setembro) relembra, entra em funcionamento a colocação contínua de professores, medida que considera positiva, mas cujo impacto dependerá da existência de docentes disponíveis para ocupar os horários. “Vamos ver se ajuda a mitigar o problema, mas tem de haver professores disponíveis senão, não funciona”, diz. Para Filinto Lima, a falta de professores está particularmente relacionada com as dificuldades de atração e fixação de docentes em determinadas zonas do país, nomeadamente na região de Lisboa. O presidente da ANDAEP aponta o problema da habitação como uma das questões que deveriam ser consideradas pelas autarquias. “Em Lisboa, a situação é caótica. Havia outra solução. Se Carlos Moedas fizesse o trabalho que fez o homólogo de Oeiras e de outras zonas. A autarquia de Lisboa tem de construir residências para professores com rendas acessíveis. O apoio à deslocação que o MECI dá, não chega”, conclui. .Ministro quer tirar "a limpo" casos de diretores que recusaram alunos e convoca reunião de emergência.Falta de professores provoca “desequilíbrio” na preparação de alunos para os exames