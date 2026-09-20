A época extraordinária de exames levou ao adiamento por uma semana do início do Secundário. FOTO: Arquivo DN

Sociedade

Ensino Secundário: “Menos uma semana de aulas não é dramático se houver professores”

Arranca esta segunda-feira o ano letivo para os alunos do Secundário após um adiamento no calendário que reduz em uma semana o tempo de aulas.