Encontrado sem vida o homem de 32 anos que desapareceu no rio Paiva, em Arouca

Foi encontrado sem vida o homem de 32 anos que desapareceu esta sexta-feira, 22 de maio, no rio Paiva, em Arouca, no distrito de Aveiro.Em declarações à Lusa, Sérgio Azevedo, comandante dos bombeiros de Arouca, revelou que a vítima "ficou presa num sifão do rápido e morreu afogado", tendo acrescentado que o corpo foi localizado pelas equipas de resgate e foi resgatado cerca das 19h00.O óbito foi confirmado no local, tendo o corpo sido transportado para o gabinete médico-legal de Santa Maria da Feira.Recorde-se que a meio da tarde, um outro comandante dos bombeiros locais tinha dito à Lusa que uma mulher que se encontrava em cima de uma pedra, nas margens do rio tinha sido resgatada e assistida.No local estiveram 21 operacionais dos Bombeiros de Arouca, Vale de Cambra e Espinho, incluindo duas equipas de águas bravas, apoiados por seis meios terrestres.