Embarcação em fuga lança mais de 420 quilos de cocaína ao mar. Droga foi recuperada no Alentejo

Mais de 420 quilos de cocaína lançados ao mar foram apreendidos numa operação conjunta, a 110 quilómetros do litoral alentejano. Segundo a Polícia Judiciária (PJ) e a Autoridade Marítima Nacional (AMN), uma embarcação de alta velocidade lançou os fardos de droga à água enquanto fugia."Foi de imediato encetada perseguição, vindo esta, na sua fuga, a lançar ao mar um conjunto de fardos, entretanto recuperados, e que continham um total de 421,400 kg de cocaína", lê-se num comunicado. Apesar de a cocaína ter sido recuperada, os suspeitos conseguiram fugir, apurou o DN junto de fonte da Judiciária. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira e divulgado esta tarde, 08 de agosto.A ação ocorreu durante uma "ação de prevenção ao tráfico de estupefacientes por via marítima, visando a deteção de embarcações de alta velocidade (EAV) junto à costa portuguesa". A operação foi realizada pela Marinha, pela Força Aérea e pela Autoridade Marítima Nacional, através da Polícia Marítima, em apoio à Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ..De acordo com a Polícia Judiciária, "as investigações prosseguem". Segundo as autoridades, "esta foi mais uma ação que evidencia a elevada capacidade de coordenação entre as diversas entidades nacionais com responsabilidades na prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes"..A PJ destaca "um importante contributo para a segurança marítima, para a proteção de fronteiras externas da União Europeia e para o combate às organizações criminosas que utilizam o espaço marítimo para o tráfico internacional de droga"..PJ apreende mais de duas toneladas de cocaína e desmantela rede que introduzia droga na Europa por mar.PJ apreende 465 kg de cocaína, embarcações rápidas e detém três suspeitos