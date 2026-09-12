Em fotos. Protesto em Lisboa contra desvalorização de abusos na Justiça
Leonardo Negrão
Sociedade

Em fotos. Protesto em Lisboa contra desvalorização de abusos na Justiça

Ação inspirada na obra The Handmaid's Tale denunciou revitimização de crianças e falta de apoio especializado nos tribunais de família.
Leonardo NegrãoRicardo Simões Ferreira
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As imediações dos tribunais de família e menores de Lisboa foram este sábado palco de um protesto silencioso convocado pelo "Movimento de Mulheres", que reuniu manifestantes vestidos com túnicas vermelhas e chapéus brancos, numa alusão direta à obra de Margaret Atwood The Handmaid's Tale.

A iniciativa pretendeu alertar a sociedade e o sistema judicial para a descredibilização sistemática de denúncias de abuso sexual de menores e de violência doméstica em processos tutelares cíveis.

O movimento aponta falhas graves na tramitação dos processos, destacando a excessiva morosidade das decisões, a revitimização de crianças e mães durante as diligências e a ausência frequente de apoio psicológico especializado logo no momento inicial da queixa.

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Entre as reivindicações prioritárias está também a exigência de gravação integral de todas as audiências nos tribunais de família — para prevenir coações e permitir a apresentação de prova perante órgãos disciplinares como o Conselho Superior da Magistratura — e o fim do afastamento compulsivo das vítimas do domicílio familiar em detrimento dos agressores.

Para este sábado estavam também marcadas manifestações semelhantes para o Porto e Faro.

Em fotos. Protesto em Lisboa contra desvalorização de abusos na Justiça
Mães vão protestar contra “desvalorização” de denúncias de abuso nos tribunais de família
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