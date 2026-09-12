Em fotos. Protesto em Lisboa contra desvalorização de abusos na Justiça

As imediações dos tribunais de família e menores de Lisboa foram este sábado palco de um protesto silencioso convocado pelo "Movimento de Mulheres", que reuniu manifestantes vestidos com túnicas vermelhas e chapéus brancos, numa alusão direta à obra de Margaret Atwood The Handmaid's Tale.

A iniciativa pretendeu alertar a sociedade e o sistema judicial para a descredibilização sistemática de denúncias de abuso sexual de menores e de violência doméstica em processos tutelares cíveis.

O movimento aponta falhas graves na tramitação dos processos, destacando a excessiva morosidade das decisões, a revitimização de crianças e mães durante as diligências e a ausência frequente de apoio psicológico especializado logo no momento inicial da queixa.

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