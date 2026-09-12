Em fotos. Protesto em Lisboa contra desvalorização de abusos na Justiça
As imediações dos tribunais de família e menores de Lisboa foram este sábado palco de um protesto silencioso convocado pelo "Movimento de Mulheres", que reuniu manifestantes vestidos com túnicas vermelhas e chapéus brancos, numa alusão direta à obra de Margaret Atwood The Handmaid's Tale.
A iniciativa pretendeu alertar a sociedade e o sistema judicial para a descredibilização sistemática de denúncias de abuso sexual de menores e de violência doméstica em processos tutelares cíveis.
O movimento aponta falhas graves na tramitação dos processos, destacando a excessiva morosidade das decisões, a revitimização de crianças e mães durante as diligências e a ausência frequente de apoio psicológico especializado logo no momento inicial da queixa.
Veja a fotogaleria pela lente de Leonardo Negrão:
Entre as reivindicações prioritárias está também a exigência de gravação integral de todas as audiências nos tribunais de família — para prevenir coações e permitir a apresentação de prova perante órgãos disciplinares como o Conselho Superior da Magistratura — e o fim do afastamento compulsivo das vítimas do domicílio familiar em detrimento dos agressores.
Para este sábado estavam também marcadas manifestações semelhantes para o Porto e Faro.