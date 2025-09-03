Elevador da Glória descarrilou e chocou com um prédio. Há três mortos confirmados e vários feridos

O icónico elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou e chocou contra um prédio da rua da Glória, já perto da avenida da Liberdade. Equipas de emergência e agentes da polícia estão no local a socorrer as vítimas.De acordo com a PSP estão confirmados três mortos e cerca de 20 feridos, cinco deles graves.O acidente registou-se pouco depois das 18h00, não se sabendo qual foi a causa do descarrilamento.O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que ia participar na convenção autárquica na Ajuda, já está a caminho do local. O elevador da Glória liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto e é uma das principais atrações turísticas de Lisboa e transporta anualmente mais de três milhões de passageiros.Foi inaugurado a 24 de outubro de 1985, depois de ter sido construído pelo engenheiro português Raoul Mesnier du Ponsard. É constituído por dois carros, ligados por um cabo subterrâneo, que sobem e descem alternada e simultaneamente ao longo de duas vias de carris de ferro.Em fevereiro de 2002 foi classificado como monumento nacional.