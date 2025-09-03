Patriarca de Lisboa:"profunda dor e tristeza na amada cidade de Lisboa"

"É com profunda dor e tristeza que o Patriarca de Lisboa, Rui Valério, acompanha o acidente no Elevador da Glória, na amada cidade de Lisboa", lê-se numa nota emitida pelo Patriarcado e Lisboa a propósito do acidente deste dia, quarta-feira (3) no Elevador da Glória. "Neste momento difícil, D. Rui Valério eleva a Deus orações pelas vítimas mortais, assim como manifesta a sua proximidade aos seus familiares, neste momento de separação e de profunda dor", pode ler-se ainda.Aos feridos, o Patriarca de Lisboa deseja a recuperação e assegura a oração para que encontrem força e esperança.O Patriarca de Lisboa manifesta, também, a sua gratidão e solidariedade para com todos os que, com generosidade e prontidão, se mobilizaram no socorro às vítimas: equipas de emergência, profissionais de saúde, autoridades e voluntários.