Parque das Nações, Lisboa: a luminária que vitimou Mel a 15 de novembro de 2025
Parque das Nações, Lisboa: a luminária que vitimou Mel a 15 de novembro de 2025 Cortesia Nuno Lopes
Sociedade

Dono de animal eletrocutado no Parque das Nações exige indemnização e acesso a relatórios

A morte de um animal por eletrocussão no Parque das Nações levou o tutor a exigir explicações à E-Redes e à Câmara Municipal de Lisboa, num caso que motivou o anúncio de uma auditoria à iluminação pública e o avanço de uma denúncia ao DIAP.
