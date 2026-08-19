Dois mortos em queda de grua em Belas, Sintra

Dois trabalhadores morreram na manhã desta quarta-feira, 19 de agosto, na sequência da queda de uma grua de grandes dimensões na via pública na freguesia de Belas, concelho de Sintra, Lisboa, disse à Lusa fonte da proteção civil.

“A grua de grandes dimensões caiu na via pública na Rua D. Inês de Castro em Belas. Há duas vítimas mortais”, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, acrescentando desconhecer se a grua causou danos materiais na rua.

De acordo com a CNN Portugal, os trabalhadores estavam a efetuar pinturas exteriores num edifício, adiantando que, após a grua tombar, os dois homens caíram de uma altura de cerca de seis andares.

O alerta para o acidente foi dado às 08h04 e às 08h45 estavam no local 15 operacionais, com o apoio de seis veículos.