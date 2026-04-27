Queda de grua provoca um morto e um ferido grave em Coimbra
FOTO: Miguel Pereira
Sociedade

Queda de grua provoca um morto e um ferido grave em Coimbra

Uma grua fixa numa obra de fundações tombou e a ponta atingiu dois trabalhadores no solo
DN/Lusa
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Um homem de 51 anos morreu esta segunda-feira, 27 de abril, ao início da tarde no concelho de Coimbra, na sequência da queda de uma grua, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Coimbra de Emergência e Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, o alerta para a queda de uma grua na rua das Chaves, em Eiras, nos arredores da cidade de Coimbra, foi dado cerca das 14h00.

Além de uma vítima mortal, cujo óbito foi atestado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), há ainda a registar um ferido grave, de 28 anos.

Fonte da Proteção Civil Municipal adiantou à agência Lusa que, por causas ainda desconhecidas, uma grua fixa numa obra de fundações tombou e a ponta atingiu os dois trabalhadores no solo.

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