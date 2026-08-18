Dois detidos por roubo a bomba de gasolina e farmácia em Almada

Duas pessoas foram detidas pela presumível autoria de quatro crimes de roubo, a três postos de abastecimento de combustíveis e uma farmácia, ocorridos entre 28 de julho e 8 de agosto, no concelho de Almada.

Os suspeitos, "atuando em conjugação de esforços, recorreram à utilização de arma de fogo e de um motociclo". "Enquanto o condutor do motociclo ficava a aguardar nas imediações dos estabelecimentos que pretendiam assaltar, o outro deslocava-se ao interior desses mesmos estabelecimentos. Com a cabeça e cara cobertas por um capacete, e sob a ameaça de arma de fogo, obrigava os funcionários a entregar-lhe o dinheiro que se encontrava no interior das caixas registadoras", explica a Polícia Judiciária (PJ) numa nota da imprensa.

As detenções foram levadas a cabo pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, com colaboração com a GNR de Almada, enquanto o inquérito é titulado pelo DIAP de Almada.

Os dois detidos, de 37 e 42 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo um ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva e o outro a termo de identidade e residência.