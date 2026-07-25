Detidos dois homens que transportavam droga no corpo
Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Detidos dois homens que transportavam droga no corpo

Os arguidos, de 38 e 62 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
David Pereira
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A Polícia Judiciária identificou e deteve em Lisboa dois cidadãos, um deles estrangeiro, sobre os quais recaem fortes suspeitas da prática de crime de tráfico de estupefacientes.

Os dois arguidos, de 38 e 62 anos, transportaram o estupefaciente no interior do organismo dos detidos.

A PJ alerta que "pese embora os elevados riscos para a vida humana, as redes criminosas continuam a recrutar correios humanos, frequentemente indivíduos em situação de carência económica e/ou emocional, para transportar quantidades significativas de droga no interior do organismo, aliciando-os com avultadas quantias monetárias e, ao mesmo tempo, com falsas informações quanto aos efetivos riscos que irão enfrentar, incluindo para a sua vida".

No âmbito das investigações, que têm em vista a prevenção e repressão da introdução de produtos estupefacientes em território nacional, foi apreendida uma quantidade de cocaína que os detidos transportaram de um país sul africano para a capital portuguesa.

Caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, a quantidade desse estupefaciente seria suficiente para a composição de pelo menos 24 mil doses individuais.

Os arguidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

As investigações prosseguem a cargo da Polícia Judiciária.

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