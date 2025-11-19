Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Dois detidos por burla através de serviços de alegada bruxaria
Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Dois detidos por burla através de serviços de alegada bruxaria

Suspeitos operavam na área de Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Aveiro. Prometiam resolver todos os problemas e depois desaparareciam com dinheiro dsa vítimas.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Colocavam panfletos em viaturas estacionadas na rua e prometiam a resolução de todos os problemas, o que levou muitas vítimas, sobretudo pessoas mais idosas, a entregar todo o dinheiro que tinham. Depois, desapareciam e deixavam de atender o telefone. Era este o esquema praticado pelos dois suspeitos de burla qualificada relacionada com alegadas práticas de bruxaria ou espiritualismo detidos na terça-feira, 18 de novembro, pela Polícia Judiciária.

A prática destes crimes aconteceu, segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira, 19, pela PJ, na área de Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Aveiro. E as detenções ocorreram "após ação policial que implicou a realização de buscas domiciliarias e de outras diligências de recolha de prova, das quais resultaram elementos que evidenciam que os dois suspeitos vêm praticando esta atividade como modo de vida, causando prejuízos a muitas vitimas que recorriam aos seus serviços".

"No decurso da investigação apurou-se que, através de ardil e com promessas de resolução de todos os problemas, levavam as vítimas, muitas vezes idosas e vulneráveis, a entregar-lhes todo o seu dinheiro para que lhe fosse efetuado 'tratamento', referindo que posteriormente seria devolvido, o que não acontecia", descreve a PJ.

Após a entrega do dinheiro os suspeitos deixavam de atender o telemóvel e mudavam de área simulando que viajavam para África. As vítimas ficavam sem o dinheiro, "em alguns casos de valor muito elevado". 

Os detidos serão presentes às autoridades judiciarias para aplicação de medidas de coação.

