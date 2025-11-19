Dois detidos por burla através de serviços de alegada bruxaria

Colocavam panfletos em viaturas estacionadas na rua e prometiam a resolução de todos os problemas, o que levou muitas vítimas, sobretudo pessoas mais idosas, a entregar todo o dinheiro que tinham. Depois, desapareciam e deixavam de atender o telefone. Era este o esquema praticado pelos dois suspeitos de burla qualificada relacionada com alegadas práticas de bruxaria ou espiritualismo detidos na terça-feira, 18 de novembro, pela Polícia Judiciária.A prática destes crimes aconteceu, segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira, 19, pela PJ, na área de Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Aveiro. E as detenções ocorreram "após ação policial que implicou a realização de buscas domiciliarias e de outras diligências de recolha de prova, das quais resultaram elementos que evidenciam que os dois suspeitos vêm praticando esta atividade como modo de vida, causando prejuízos a muitas vitimas que recorriam aos seus serviços"."No decurso da investigação apurou-se que, através de ardil e com promessas de resolução de todos os problemas, levavam as vítimas, muitas vezes idosas e vulneráveis, a entregar-lhes todo o seu dinheiro para que lhe fosse efetuado 'tratamento', referindo que posteriormente seria devolvido, o que não acontecia", descreve a PJ.Após a entrega do dinheiro os suspeitos deixavam de atender o telemóvel e mudavam de área simulando que viajavam para África. As vítimas ficavam sem o dinheiro, "em alguns casos de valor muito elevado". Os detidos serão presentes às autoridades judiciarias para aplicação de medidas de coação..Detido suspeito em “Burla do Amor”. Levou vítima a entregar-lhe 250 mil euros