Detido suspeito em “Burla do Amor”. Levou vítima a entregar-lhe 250 mil euros

Um homem de 45 anos foi identificado e detido em flagrante delito pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da prática de crimes de burla qualificada, branqueamento e associação criminosa, através do esquema fraudulento vulgarmente conhecido por “Burla do Amor” ou “Romance Scam”.As autoridades apuraram que a vítima, uma mulher de 64 anos, havia sido levada à entrega de várias quantias de dinheiro de valor superior a 250 mil euros a um burlão que se fazia passar por um conhecido artista com quem a vítima julgava comunicar através de redes sociais desde 2022 e com quem esta foi desenvolvendo uma relação afetiva."As entregas destes valores foram sendo feitas por transferência bancária, aquisição de cartões de criptomoedas e, mais recentemente, entregas de dinheiro em encontros presenciais com representantes do suposto artista", explica a PJ num comunicado enviado às redações.O suspeito viajou esta quinta-feira desde França, país onde reside, até ao Porto, para se encontrar com a vítima, que iria proceder à entrega de mais 25 mil euros.Aproveitando a vinda do suspeito a Portugal, a PJ deteve o suspeito, tendo ainda apreendido diversos equipamentos telefónicos, bem como outros elementos de prova relevantes.O detido vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.