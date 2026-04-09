Disparos junto a escola do Montijo fazem dois feridos

Dois jovens foram baleados na quarta-feira, 8 de abril, ao final da tarde num incidente com disparos junto a uma escola do Montijo, segundo avançou a CNN Portugal.Eram cerca de 19h30 quando um indivídio de trotineta fez vários disparos junto à Escola Básica Joaquim de Almeida, tendo atingido dois jovens: um deles, com 19 anos, foi atingido num braço; o outro, com 23, sofreu ferimentos num braço e nas costas.De acordo com a CNN Portugal, o suspeito, que se pôs em fuga na trotineta após os disparos, foi identificado e estará já referenciado pelas autoridades.Os jovens baleados foram assistidos no local pelo INEM e depois encaminhados para os hospitais do Barreiro e Garcia de Orta, em Almada.Segundo a CNN Portugal, na origem do incidente poderá estar um ajuste de contas, já que os dois jovens feridos terão pertencido a um gangue.De acordo com o Correio da Manhã, a Polícia Judciária tomou conta da investigação.