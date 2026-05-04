Diretor nacional da PSP: "a segurança é um ativo económico nacional"

A segurança pública é um fator decisivo em qualquer país e constrói-se com recurso às forças de segurança e aos órgãos de justiça, de acordo com o diretor nacional da PSP, Luís Carrilho.Para tal, importa trabalhar "na prevenção e na repressão" de comportamentos. É que "a segurança é um ativo económico nacional", de acordo com o próprio. Neste sentido, sublinha a importância do "equilíbrio entre o sistema de segurança e o sistema de justiça", do qual nasce a segurança pública. Esta última é decisiva para a "qualidade do espaço público", sublinha.As declarações tiveram lugar no colóquio intitulado Coesão Social e os Desafios da Polarização Urbana: Uma Estratégia Local de Segurança, realizado nesta segunda-feira, 4 de maio. O evento juntou responsáveis pela segurança no Município de Lisboa, assim como altos responsáveis políticos, no Teatro Aberto, em Lisboa, tendo-se revelado uma iniciativa de peso "para promover o diálogo e encontrar soluções", de acordo com Luís Carrilho, que ficou encarregue da sessão de encerramento.A construção de um ambiente de segurança acontece com recurso a "conhecimento, cooperação e proximidade" às pessoas. Este último fator é, de acordo com o próprio, "um verdadeiro programa comunitário", acrescenta, além de reforçar o objetivo de "investir numa policia mais próxima, mais integrada e humana", de forma a chegar às comunidades, consoante as respetivas especificidades.Não obstante, o responsável lembra o relatório anual de segurança interna referente a 2025, para reforçar que "Lisboa é uma cidade segura e Portugal é um país seguro". Algo que "não significa que a taxa de crime seja zero", mas este "é um país onde se vive muito bem", reforça..Corpo de intervenção da PSP patrulha zonas de Lisboa