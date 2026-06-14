Dia Mundial do Dador de Sangue. ULS Amadora-Sintra faz maratona solidária para incentivar dádivas

A ULS Amadora-Sintra vai realizar dois dias de uma "maratona solidária" para incentivar dádivas de sangue benévolas. A ação tem como objetivo sensibilizar a sociedade para a importância deste gesto, adianta a unidade num comunicado à agência Lusa.Durante esta segunda e terça-feira, 15 e 16 de junho, a iniciativa “24 Horas de Dádiva de Sangue” vai decorrer, entre as 08:00 e as 20:00, no Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Hospital Fernando Fonseca. Os interessandos em participar podem fazer um agendamento prévio pela plataforma disponibilizada pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação.“A iniciativa pretende sensibilizar para a importância da dádiva benévola de sangue e mobilizar utentes, comunidade e profissionais para este gesto solidário, alargando as oportunidades de participação, nomeadamente para aqueles que não conseguem efetuar a sua dádiva durante o horário habitual de funcionamento do Serviço de Sangue”, sublinha a ULS, citada pela Lusa.A maratona assinala o Dia Mundial do Dador de Sangue, celebrado neste domingo, 14 de junho. “Dar sangue é um ato simples, seguro e essencial para garantir a disponibilidade de componentes sanguíneos necessários ao tratamento de doentes em diversas situações clínicas”, salienta a Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra no comunicado.Para doar sangue é necessário ter entre 18 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e ser saudável no geral. Jovens com 17 anos podem fazê-lo mediante consentimento dos pais ou tutor legal..Festas populares de Lisboa. GNR deteta 264 condutores sob influência do álcool e detém 78 pessoas em apenas quatro horas.Trovoadas e aguaceiros. Oito distritos a sob aviso amarelo até às 21h00