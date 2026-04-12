Dia Mundial da Atividade Física encerra marginal de Lisboa a Cascais até às 13h00

A frente ribeirinha de Lisboa, Oeiras e Cascais está este domingo, 12 de abril, cortada ao trânsito até às 13h00, para a 3.ª edição do Dia Mundial da Atividade Física, com várias atividades de participação gratuita.“Serão 15 quilómetros ao longo do Tejo e do Atlântico encerrados ao trânsito e transformados num grande espaço dedicado à prática de atividade física ao ar livre”, informaram as autarquias, em comunicado.Trata-se de uma iniciativa organizada pelas câmaras de Lisboa, Oeiras e Cascais, que vai na terceira edição e é de participação gratuita nas diversas atividades, que incluem demonstrações de modalidades desportivas, caminhadas, rastreios de saúde, aulas experimentais e de palco, bem como ações de sensibilização, entre outras..Portugal celebra o movimento: atividade física e desporto como motores de saúde e inclusão. A programação detalhada encontra-se disponível nos portais institucionais dos municípios liderados por Carlos Moedas (Lisboa), Isaltino Morais (Oeiras) e Nuno Piteira Lopes (Cascais).