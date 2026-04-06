Portugal celebra o movimento: atividade física e desporto como motores de saúde e inclusão

Assinalam-se esta segunda-feira, 6 de abril, o Dia Mundial da Atividade Física e o Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz, duas datas celebradas em simultâneo que sublinham a importância da prática regular de exercício físico para a saúde e destacam o papel do desporto como instrumento de inclusão social, educação e promoção da paz. Em Portugal, a efeméride é marcada por iniciativas promovidas por autarquias, instituições académicas e organismos públicos, com atividades abertas à participação da população.Entre as ações de maior visibilidade este ano destaca-se o programa conjunto dos municípios de Lisboa, Oeiras e Cascais, que inclui o encerramento parcial da Avenida Marginal, mas apenas no dia 12 de abril, para atividades de corrida, caminhada e ciclismo entre a Parede e Alcântara, incentivando a utilização do espaço público para práticas saudáveis e sustentáveis. A iniciativa integra ainda momentos de sensibilização e reflexão sobre atividade física e saúde, com destaque para uma conferência organizada na Faculdade de Motricidade Humana, reunindo especialistas da área do exercício, da educação e da promoção da saúde..Também a Fundação Champalimaud assinala a data com uma caminhada aberta à comunidade, acompanhada por sessões de alongamentos orientadas por profissionais de exercício físico e saúde, reforçando a importância da atividade física regular na prevenção de doenças crónicas e na melhoria do bem-estar mental e emocional. 🚶♀️A nível nacional, o Instituto Português do Desporto e Juventude dinamiza várias ações enquadradas no programa #BEACTIVE, entre as quais a “Hora #BEACTIVE” e a “Pausa #BEACTIVEATWORK”, dirigidas respetivamente a escolas, serviços públicos e locais de trabalho. Estas iniciativas procuram incentivar momentos curtos de atividade física ao longo do dia, contribuindo para reduzir o sedentarismo e promover hábitos mais ativos em diferentes contextos da vida quotidiana. A celebração destas duas datas reforça, assim, a importância de integrar a atividade física nas rotinas diárias e nas políticas públicas de saúde, educação e coesão social. .Pouca atividade física, mas campeões no álcool: como compara a saúde dos portugueses com a restante OCDE