Dez detidos por tráfico de droga em operação em Lisboa

Dez pessoas foram detidas e constituídas arguidas na terça-feira, 24 de março, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga na Alta de Lisboa, na freguesia de Santa Clara, informou esta quarta-feira, 25, a Polícia de Segurança Pública (PSP).Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP adiantou que nove homens e uma mulher, com idades entre os 18 e os 44 anos, foram detidos na terça-feira, quatro dos quais em flagrante delito, durante uma operação policial na qual foram cumpridos 14 mandados de busca domiciliárias na Alta de Lisboa e Camarate, no concelho de Loures.No âmbito das buscas, foram apreendidas 650 doses de cocaína, 112 de haxixe, 140 de heroína, 5.200 euros em numerário, três espingardas de calibre 12, uma pistola, dezenas de munições de vários calibres, uma “soqueira”, dois cofres e diverso material associado à atividade de tráfico de droga.Os suspeitos aguardam nas instalações do Cometlis para serem presentes a primeiro interrogatório judicial.