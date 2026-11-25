Um homem de 29 anos foi detido, em Vila Nova de Gaia, suspeito da prática de "vários crimes de burla qualificada" em plataformas de venda online, informou esta quarta-feira, 25 de novembro, a Polícia Judiciária (PJ).

Os crimes foram praticados entre 2023 e a presente data, através dos quais o detido terá "alcançado um enriquecimento ilegítimo estimado em 70 mil euros", segundo refere a PJ.

De acordo com o comunicado da polícia de investigação criminal, o método usado consistia "na publicação massiva de anúncios de venda de motores automóveis e caixas de velocidades em plataformas digitais" e no sítio da sociedade explorada pelo suspeito.

Terão sido publicados mais de 500 anúncios, que "permaneciam ativos de forma contínua e indiscriminada" e "sem qualquer correspondência com a efetiva existência dos componentes, com a disponibilidade de stock ou com transações anteriormente concretizadas", explica a PJ.

"Induzindo os interessados em erro quanto à disponibilidade e conformidade dos bens, o suspeito solicitava e recebia o pagamento antecipado, parcial ou integral, dos respetivos bens", lê-se na nota.

Numa fase posterior, adianta esta força de segurança, "omitiu a entrega dos artigos ou adiava-a reiteradamente, invocando contratempos fictícios de natureza logística e de transporte".

Segundo a investigação, "nos casos residuais" em que foi concretizado o envio dos produtos, "o material entregue padecia de anomalias graves que o tornavam impróprio para o fim a que se destinava". Uma situação que deu origem a "dezenas de queixas por parte de clientes lesados".

O detido "fazia desta atividade ilícita o seu exclusivo modo de vida, tendo alcançado um enriquecimento ilegítimo estimado em 70 mil euros", adiantou a PJ, dando conta que o suspeito vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.