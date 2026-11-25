Detido suspeito de burlas em vendas 'online'. Terá lucrado 70 mil euros com mais de 500 anúncios falsos
Um homem de 29 anos foi detido, em Vila Nova de Gaia, suspeito da prática de "vários crimes de burla qualificada" em plataformas de venda online, informou esta quarta-feira, 25 de novembro, a Polícia Judiciária (PJ).
Os crimes foram praticados entre 2023 e a presente data, através dos quais o detido terá "alcançado um enriquecimento ilegítimo estimado em 70 mil euros", segundo refere a PJ.
De acordo com o comunicado da polícia de investigação criminal, o método usado consistia "na publicação massiva de anúncios de venda de motores automóveis e caixas de velocidades em plataformas digitais" e no sítio da sociedade explorada pelo suspeito.
Terão sido publicados mais de 500 anúncios, que "permaneciam ativos de forma contínua e indiscriminada" e "sem qualquer correspondência com a efetiva existência dos componentes, com a disponibilidade de stock ou com transações anteriormente concretizadas", explica a PJ.
"Induzindo os interessados em erro quanto à disponibilidade e conformidade dos bens, o suspeito solicitava e recebia o pagamento antecipado, parcial ou integral, dos respetivos bens", lê-se na nota.
Numa fase posterior, adianta esta força de segurança, "omitiu a entrega dos artigos ou adiava-a reiteradamente, invocando contratempos fictícios de natureza logística e de transporte".
Segundo a investigação, "nos casos residuais" em que foi concretizado o envio dos produtos, "o material entregue padecia de anomalias graves que o tornavam impróprio para o fim a que se destinava". Uma situação que deu origem a "dezenas de queixas por parte de clientes lesados".
O detido "fazia desta atividade ilícita o seu exclusivo modo de vida, tendo alcançado um enriquecimento ilegítimo estimado em 70 mil euros", adiantou a PJ, dando conta que o suspeito vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.