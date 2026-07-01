Detido mestre de artes marciais de uma escola do Porto por suspeita de coação sexual

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve um homem de 67 anos, mestre de artes marciais numa escola do Porto, por suspeitas de coação sexual. A vítima é a mãe de um aluno, informou esta quarta-feira, 1 de julho, a polícia de investigação criminal. Os factos terão ocorrido no passado mês de maio numa escola de artes marciais no Porto, onde o "suspeito iniciou manobras no corpo da queixosa que a deixaram bastante constrangida pois atentaram contra a sua liberdade sexual", refere a PJ em comunicado.Tudo terá começado quando a vítima participou, com um filho menor, numa aula experimental dada pelo suspeito. No final da aula, contou ao mestre de artes marciais que padecia "de várias patologias" que lhe provocavam "grande sofrimento e que não podem ser tratadas com medicação". Perante o relato, o suspeito sugeriu à vítima "a prática de artes marciais e a realização de tratamentos alternativos, ao que a vítima aceitou, agendando uma sessão de tratamentos alternativos".Explica a PJ que, na data combinada, a mulher "foi encaminhada pelo suspeito para um gabinete onde alegadamente ocorreria a massagem terapêutica" e, "seguindo as instruções do suspeito, a vítima tirou a roupa, ficando apenas em roupa interior".Foi nessa altura que o homem "iniciou manobras no corpo da queixosa". "O constrangimento foi tal que a vítima não conseguiu reagir aos atos sexuais de relevo de que foi vítima", lê-se na nota.As autoridades indicam que a recolha de prova, no âmbito do inquérito titulado pelo DIAP do Porto, "indiciava fortemente o suspeito na prática dos factos ilícitos", pelo que, "ponderado o perigo manifesto de continuação daquela atividade, foram emitidos mandados de detenção fora de flagrante delito imediatamente cumpridos".O detido vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, adianta a PJ. .Quatro sapadores florestais detidos por suspeitas de violação, coação sexual e perseguição a colega