Quatro sapadores florestais detidos por suspeitas de violação, coação sexual e perseguição a colega

Quatro sapadores florestais de Seia foram detidos na terça-feira, 3 de março, por suspeitas de de violação, coação, coação sexual agravada e perseguição."Os crimes ocorreram em contexto laboral, em locais ermos onde desenvolviam a sua atividade, sendo vítima um homem de 61 anos, assistente operacional, com funções de vigilância florestal, integrado na mesma equipa", informa a Polícia Judiciária, que efetuou a detenção, em comunicado.Segundo esta nota da PJ, desde setembro de 2018 que a vítima foi sujeita a atos sexuais violentos, ações vexatórias e ofensas sexuais, quase diariamente.A investigação teve início numa denúncia efetuada pela própria vítima à GNR de Seia, "sendo motivada pelo seu estado de saúde periclitante, resultante das ações que sofreu ao longo dos anos".Os detidos - com idades entre os 40 os 51 anos - irão ser presentes, esta quarta-feira, a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas..Detidos mais sete polícias por torturas na esquadra do Rato