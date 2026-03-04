Quatro sapadores florestais detidos por suspeitas de violação, coação sexual e perseguição a colega
Sociedade

Quatro sapadores florestais detidos por suspeitas de violação, coação sexual e perseguição a colega

A vítima é um homem de 61 anos, assistente operacional, com funções de vigilância florestal, integrado na mesma equipa
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Quatro sapadores florestais de Seia foram detidos na terça-feira, 3 de março, por suspeitas de de violação, coação, coação sexual agravada e perseguição.

"Os crimes ocorreram em contexto laboral, em locais ermos onde desenvolviam a sua atividade, sendo vítima um homem de 61 anos, assistente operacional, com funções de vigilância florestal, integrado na mesma equipa", informa a Polícia Judiciária, que efetuou a detenção, em comunicado.

Segundo esta nota da PJ, desde setembro de 2018 que a vítima foi sujeita a atos sexuais violentos, ações vexatórias e ofensas sexuais, quase diariamente.

A investigação teve início numa denúncia efetuada pela própria vítima à GNR de Seia, "sendo motivada pelo seu estado de saúde periclitante, resultante das ações que sofreu ao longo dos anos".

Os detidos - com idades entre os 40  os 51 anos - irão ser presentes, esta quarta-feira, a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Quatro sapadores florestais detidos por suspeitas de violação, coação sexual e perseguição a colega
Detidos mais sete polícias por torturas na esquadra do Rato
PJ
Seia
Violação
perseguição
sapadores florestais

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt