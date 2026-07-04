Detido jovem por abuso sexual de adolescente "quase inanimada" no Barreiro

Um jovem de 18 anos foi detido por "fortes indícios da prática dos crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, de pornografia de menores e de gravações e fotografias ilícitas, contra uma adolescente de 16 anos", no Barreiro, informou este sábado, 4 de julho, a Polícia Judiciária (PJ).A vítima fazia parte do grupo de amigos do suspeito, o qual, segundo a PJ, "gravou ainda os atos sexuais a que sujeitou" a adolescente, "exibindo a gravação a terceiros".O factos ocorreram a 1 de junho, por volta das 21h00, no interior de um prédio, na cidade do Barreiro, acabando a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, por localizar e deter, fora de flagrante delito, o suspeito, que, após primeiro interrogatório judicial, ficou em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa."Depois de se terem separado do grupo de amigos, com os quais tinham estado a consumir bebidas alcoólicas, o suspeito conduziu a vítima para o interior de um prédio, situado nas imediações, local onde, aproveitando-se do facto de ela se encontrar embriagada, quase inanimada, a sujeitou a diversas práticas sexuais, abandonando-a de seguida", explica, em comunicado, a polícia de investigação criminal..Professor de música de colégio de Sintra detido por abuso sexual de crianças.Babysitter detido por abuso sexual de crianças em Portimão