Detido jovem por abuso sexual de adolescente "quase inanimada" no Barreiro
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Detido jovem por abuso sexual de adolescente "quase inanimada" no Barreiro

O suspeito de 18 anos "gravou ainda os atos sexuais a que sujeitou" a adolescente, "exibindo a gravação a terceiros", indica a PJ. Foi-lhe aplicada a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa
Susete Henriques
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Um jovem de 18 anos foi detido por "fortes indícios da prática dos crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, de pornografia de menores e de gravações e fotografias ilícitas, contra uma adolescente de 16 anos", no Barreiro, informou este sábado, 4 de julho, a Polícia Judiciária (PJ).

A vítima fazia parte do grupo de amigos do suspeito, o qual, segundo a PJ, "gravou ainda os atos sexuais a que sujeitou" a adolescente, "exibindo a gravação a terceiros".

O factos ocorreram a 1 de junho, por volta das 21h00, no interior de um prédio, na cidade do Barreiro, acabando a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, por localizar e deter, fora de flagrante delito, o suspeito, que, após primeiro interrogatório judicial, ficou em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

"Depois de se terem separado do grupo de amigos, com os quais tinham estado a consumir bebidas alcoólicas, o suspeito conduziu a vítima para o interior de um prédio, situado nas imediações, local onde, aproveitando-se do facto de ela se encontrar embriagada, quase inanimada, a sujeitou a diversas práticas sexuais, abandonando-a de seguida", explica, em comunicado, a polícia de investigação criminal.

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