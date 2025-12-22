Detido homem suspeito de matar a tiro adolescente de 16 anos no Barreiro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 25 anos suspeito de matar a tiro um adolescente de 16 anos, na cidade do Barreiro, no dia 13 de outubro, anunciou esta segunda-feira (22 de dezembro) esta força de segurança.O detido está "fortemente indiciado pela prática dos crimes de homicídio consumado e detenção de arma proibida", refere a PJ em comunicado enviado às redações. Depois de as autoridades terem sido informadas do "aparecimento de um cadáver na via pública", no Barreiro, foi levada a cabo uma investigação dirigida pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da PJ, tendo sido apurado "que o suspeito e a vítima faziam parte de dois grupos distintos que utilizavam o mesmo espaço físico para consumirem produto estupefaciente".De acordo com o Correio da Manhã, a vítima mortal, Lucas, esteve com amigos num bar no Lavradio. Depois de ter sido alvejado, terá tentado fugir, mas acabou por ser encontrado sem vida na via pública. Refere ainda a polícia de investigação criminal que "o crime ocorreu após um conflito entre os grupos na sequência do qual vieram a ser efetuados disparos com arma de fogo que causaram a morte da vítima". O detido, com antecedentes policiais, pelo crime de trafico de droga, vai agora ser presente a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação. .Jovem morre baleado em rua do Lavradio, no Barreiro