Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Detido homem suspeito de matar a tiro adolescente de 16 anos no Barreiro
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Detido homem suspeito de matar a tiro adolescente de 16 anos no Barreiro

Vítima e homem agora detido pertenciam a "grupos distintos", segundo a Polícia Judiciária.
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 25 anos suspeito de matar a tiro um adolescente de 16 anos, na cidade do Barreiro, no dia 13 de outubro, anunciou esta segunda-feira (22 de dezembro) esta força de segurança.

O detido está "fortemente indiciado pela prática dos crimes de homicídio consumado e detenção de arma proibida", refere a PJ em comunicado enviado às redações.

Depois de as autoridades terem sido informadas do "aparecimento de um cadáver na via pública", no Barreiro, foi levada a cabo uma investigação dirigida pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da PJ, tendo sido apurado "que o suspeito e a vítima faziam parte de dois grupos distintos que utilizavam o mesmo espaço físico para consumirem produto estupefaciente".

De acordo com o Correio da Manhã, a vítima mortal, Lucas, esteve com amigos num bar no Lavradio. Depois de ter sido alvejado, terá tentado fugir, mas acabou por ser encontrado sem vida na via pública. 

Refere ainda a polícia de investigação criminal que "o crime ocorreu após um conflito entre os grupos na sequência do qual vieram a ser efetuados disparos com arma de fogo que causaram a morte da vítima".

O detido, com antecedentes policiais, pelo crime de trafico de droga, vai agora ser presente a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação.

Detido homem suspeito de matar a tiro adolescente de 16 anos no Barreiro
Jovem morre baleado em rua do Lavradio, no Barreiro
Polícia Judiciária
homicídio
Barreiro

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt