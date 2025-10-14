Jovem morre baleado em rua do Lavradio, no Barreiro

Uma testemunha afirmou ter ouvido disparos e logo a seguir visto dois indivíduos a correr pela Rua Maria Matos em sentido à Rua Gil Vicente, no Lavradio, Barreiro. Um deles, que vinha com a mão no peito, caiu ao chão, e o outro pediu que pedisse ajuda.A descrição é feita pela PSP e diz respeito a uma ocorrência verificada na noite de segunda-feira, 13 de outubro, pelas 22h50. Um homem, que terá entre 18 e 22 anos, foi baleado "na zona superior do peito, relativamente próximo do pescoço", acabando por morrer."A Polícia de Segurança Pública, através de polícias da Esquadra da PSP do Barreiro da Divisão Policial do Barreiro do Comando Distrital de Setúbal deslocou-se ao local, tendo constatado um indíviduo de aparência africana caído no chão, em decúbito ventral (barriga para baixo)", diz um comunicado do Comando Distrital de Setúbal. "Junto dele encontrava-se uma pessoa/testemunha, a qual de imediato informou que já havia acionado os meios de socorro", acrescenta.Os Bombeiros Sul e Sueste foram os primeiros a chegar, pelas 23h00, e iniciaram manobras de primeiros socorros à vítima. Nove minutos depois, segundo o comunicado, chegou a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Barreiro, que assistiu a vitima, confirmando o óbito pelas 23h12.A Polícia Judiciária foi acionado e compareceu no local, assumindo a investigação deste homicídio.