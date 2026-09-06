Detido homem de 24 anos suspeito de matar a avó em Mafra

Um jovem de 24 anos foi detido este domingo, 6 de setembro, por suspeitas de ter matado a avô, de 73 anos, em Milharado, concelho de Mafra, distrito de Lisboa, segundo fontes da Guarda Nacional República (GNR) e da Polícia Judiciária (PJ).

Fonte da GNR disse à agência Lusa que o alerta para esta situação foi registado pelas 6h30 de hoje, tendo sido detido um homem de 24 anos suspeito do crime de homicídio, que vitimou uma mulher de 73 anos.

De acordo com a PJ, que está a investigar o crime, trata-se de “um jovem que terá esfaqueado a avó”, na residência da idosa em Mafra, sem adiantar mais detalhes.