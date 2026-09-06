Cerca de 30 pessoas vistas a desembarcar de madrugada numa praia de Sesimbra

Um grupo de pessoas, entre 20 e 30, terão sido vistas durante a madrugada a desembarcar na Praia da Foz, no Meco, no concelho de Sesimbra, confirmou ao DN a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"Houve uma queixa de um pescador durante a madrugada a relatar o desembarque de algumas pessoas ali na Praia de Foz, em Sesimbra. Estão a ser desenvolvidas diligências adicionais em coordenação com a GNR, que é autoridade competente em matéria de controle de fronteira marítima", afirmou o Comandante Ricardo Sá Granja, porta-voz da AMN.

"Nós, a Autoridade Marítima Nacional, seja através da Capitania do Porto de Setúbal, seja através do Comando Local da Polícia Marítima de Setúbal, estamos a diligenciar e a atuar em coordenação com a GNR, mas é a GNR que tem competências em termos de controle da fronteira marítima", acrescenta.

A GNR estará a fazer buscas no terreno para encontrar os ocupantes da embarcação de borracha que já foi removida do local.

Para já não é possível confirmar se são migrantes. "Estão a ser desenvolvidas diligências no sentido de localizar as pessoas que desembarcaram. Mais uma vez, a GNR tem um papel ativo nesta matéria", sublinha a AMN.

A GNR, numa nota enviada à agência Lusa, adianta “que deu à costa uma embarcação de borracha. Não foi possível confirmar, neste momento, a presença de migrantes referidos na denúncia”.

A GNR diz que “mantém ativo o seu dispositivo territorial, bem como a estrutura de investigação criminal e de intervenção, de forma a apoiar e a desenvolver todas as diligências necessárias para averiguar os factos e garantir a segurança na área em causa”.

O capitão do Porto de Setúbal e comandante local da Polícia Marítima de Setúbal disse à Lusa que estão a decorrer buscas por mar e terra, mas com “forte componente” em terra. “Foram criados perímetros e estamos a tentar localizar essas pessoas de várias formas”, acrescentou.

A vereadora da Proteção Civil da Câmara Municipal de Sesimbra, Lénia dos Anjos, numa publicação nas redes sociais, diz que as autoridades estão a acompanhar a situação. "Peço-vos serenidade e que não alimentemos rumores ou informações ainda não confirmadas", escreveu.