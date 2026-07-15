Detido enfermeiro de Braga suspeito de tráfico de drogas sintéticas "com elevada capacidade psicotrópica"

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um enfermeiro de 36 anos, residente em Braga, por ser suspeito da prática do crime de tráfico de estupefacientes, nomeadamente "por importar e comercializar drogas sintéticas".A detenção, levada a cabo pela Diretoria do Norte da PJ, ocorreu após ter sido detetada uma encomenda postal suspeita proveniente dos Países Baixos, explica esta quarta-feira, 15 de julho, a polícia de investigação criminal, em comunicado."A encomenda, declarada como adereços de moda, escondia três invólucros com drogas sintéticas, com elevada capacidade psicotrópica", detalham as autoridades, que, após investigação, chegaram à identificação do suspeito: "um homem com 36 anos, enfermeiro, desempregado, residente na cidade de Braga".No âmbito do inquérito titulado pelo DIAP do Porto, os inspetores da PJ encontraram na casa do detido "outras variedades de estupefaciente", assim como "utensílios destinados ao doseamento e embalamento das substâncias ilícitas".Durante as diligências, foram recolhidos fortes indícios de que o suspeito "fazia revenda dos produtos adquiridos, divulgando-os e comercializando-os através das redes sociais", lê-se na nota da PJ, adiantando que o detido vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação..Drogas sintéticas ganham terreno. Açores e Madeira lideram consumo de novas substâncias