Detido advogado suspeito de desviar 1,2 milhões de euros a clientes candidatos a "vistos gold". Há pelo menos 33 lesados
Foto: Polícia Judiciária
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Detido advogado suspeito de desviar 1,2 milhões de euros a clientes candidatos a "vistos gold". Há pelo menos 33 lesados

Advogado de 58 anos terá desviado dinheiro entre 2023 e 2026. Foram identificados 33 lesados, mas número pode aumentar, admite a Polícia Judiciária.
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Um advogado de 58 anos foi detido, em Odivelas, por ser suspeito de ter desviado, pelo menos, 1,2 milhões de euros de várias contas bancárias de clientes estrangeiros, com a justificação de que pretendia agilizar a obtenção de “vistos gold”, divulgou esta quinta-feira, 16 de julho, a Polícia Judiciária (PJ).

A detenção ocorreu na quarta-feira (15), através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP de Lisboa.

O desvio de dinheiro terá ocorrido entre "2023 e março 2026", refere a PJ, em comunicado. O advogado é suspeito "de ter conseguido aceder a inúmeras contas bancárias tituladas por clientes de nacionalidade estrangeira, sob o pretexto de agilização dos procedimentos relativos à obtenção de Autorização de Residência para Investimento, vulgarmente conhecido por 'Visto Gold'”.

Detalha a polícia de investigação criminal que o detido "terá transferido, para contas pessoais, verbas cujo montante total ainda se desconhece, mas que se estima que possa ascender a 1.200.000 euros, valor este que foi integralmente dissipado em gastos pessoais".

A investigação da PJ identificou 33 vítimas, mas, segundo esta força policial, o número de lesados pode vir a aumentar.

O advogado está "indiciado pela prática dos crimes de burla qualificada, abuso de confiança e branqueamento" e será presente, esta quinta-feira, a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação, adianta ainda a nota da PJ.

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