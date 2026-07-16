Detido advogado suspeito de desviar 1,2 milhões de euros a clientes candidatos a "vistos gold". Há pelo menos 33 lesados

Um advogado de 58 anos foi detido, em Odivelas, por ser suspeito de ter desviado, pelo menos, 1,2 milhões de euros de várias contas bancárias de clientes estrangeiros, com a justificação de que pretendia agilizar a obtenção de “vistos gold”, divulgou esta quinta-feira, 16 de julho, a Polícia Judiciária (PJ).A detenção ocorreu na quarta-feira (15), através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP de Lisboa. O desvio de dinheiro terá ocorrido entre "2023 e março 2026", refere a PJ, em comunicado. O advogado é suspeito "de ter conseguido aceder a inúmeras contas bancárias tituladas por clientes de nacionalidade estrangeira, sob o pretexto de agilização dos procedimentos relativos à obtenção de Autorização de Residência para Investimento, vulgarmente conhecido por 'Visto Gold'”.Detalha a polícia de investigação criminal que o detido "terá transferido, para contas pessoais, verbas cujo montante total ainda se desconhece, mas que se estima que possa ascender a 1.200.000 euros, valor este que foi integralmente dissipado em gastos pessoais".A investigação da PJ identificou 33 vítimas, mas, segundo esta força policial, o número de lesados pode vir a aumentar.O advogado está "indiciado pela prática dos crimes de burla qualificada, abuso de confiança e branqueamento" e será presente, esta quinta-feira, a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação, adianta ainda a nota da PJ. .PSP regista aumento "exponencial" de burlas com falsos funcionários bancários.Burlas com criptomoedas resultam em prejuízo de 140 mil euros nas Caldas Rainha