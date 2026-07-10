PSP regista aumento "exponencial" de burlas com falsos funcionários bancários

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou esta sexta-feira (10 de julho) para o aumento das burlas em que os autores se fazem passar por funcionários bancários para convencer as vítimas a transferirem dinheiro para contas falsas. Segundo a força de segurança, só na passada segunda-feira, 7 de julho ,foram participadas 24 ocorrências deste tipo, um número que "evidencia um crescimento exponencial deste fenómeno criminal".A PSP explica que estes esquemas recorrem frequentemente à técnica de spoofing, que "permite mascarar o número de telefone de origem, fazendo-o surgir no ecrã da vítima como pertencendo a uma instituição bancária legítima". Ainda assim, alerta que "têm também sido registados casos em que o primeiro contacto é feito a partir de números de telemóvel comuns, sem qualquer associação aparente às instituições bancárias".No comunicado, a polícia refere que os burlões procuram criar um clima de confiança e urgência para levar as vítimas a agir sem confirmação prévia. Para isso, "utilizam vocabulário técnico bancário, simulam música de espera e fingem transferências entre departamentos para parecerem credíveis".A força de segurança lembra que "não existem 'contas de segurança'" e sublinha que "nenhuma instituição bancária solicita transferências de dinheiro para outras contas com o pretexto de proteger o cliente".Entre as recomendações deixadas aos cidadãos está a de "nunca" contactar os números indicados em mensagens SMS, devendo ser utilizados "sempre os contactos oficiais disponibilizados no site ou na aplicação do seu banco". A PSP aconselha ainda a "nunca" fornecer códigos, PIN ou outros dados confidenciais por telefone, recordando que "o banco nunca solicita estes dados por SMS ou chamada telefónica".No final do comunicado, a polícia reforça "a importância da vigilância e da partilha desta informação junto de familiares e amigos, em particular pessoas mais vulneráveis a este tipo de esquemas, como idosos", apelando a que "qualquer situação suspeita seja reportada às autoridades".Como funciona a burlaFalso alerta por SMS – A vítima recebe uma mensagem de texto, alegadamente enviada pelo seu banco, informando sobre "movimentações irregulares" ou uma "transferência suspeita" na sua conta.Falsa urgência – A mensagem insta a vítima a contactar, com urgência, uma linha de apoio "24 horas", cujo número é fornecido no próprio SMS.Manipulação telefónica – Ao ligar, a vítima é atendida por um suposto funcionário bancário que, com discurso calmo e aparentemente profissional, reforça a necessidade de agir rapidamente para "proteger" o saldo da conta, induzindo a vítima a transferir de imediato o dinheiro para uma alegada "conta de segurança" temporária, indicada pelo burlão..MP alerta para rede criminosa que utiliza forma "muito complexa" para roubar dinheiro das contas bancárias.PGR alerta para burla através de falsos telefonemas da Paypal sobre compras fictícias