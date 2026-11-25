Oito homens e uma mulher foram detidos por tráfico de droga, no âmbito de uma operação realizada pela GNR nos concelhos de Loulé e Faro. Foram apreendidas 16 mil doses de droga, mais de 36 mil euros em numerário, três viaturas e armas de fogo, indicou esta quarta-feira, 25 de novembro, a força de segurança.

A detenção dos suspeitos, com idades compreendidas entre os 22 e os 61 anos, ocorreu na terça-feira (24) pelo Comando Territorial de Faro, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC).

A operação policial teve como origem "uma investigação que decorria há cerca de um ano", no âmbito da qual os militares da GNR identificaram "um grupo organizado dedicado ao tráfico de estupefacientes na região do Algarve, que assegurava toda a cadeia logística, desde a aquisição até à venda aos consumidores".

"No decorrer da operação policial, foi dado cumprimento a oito mandados de detenção fora de flagrante delito e a 21 mandados de busca, dos quais 13 domiciliários e oito a veículos, tendo ainda sido detido, em flagrante delito, um homem de 22 anos, por tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida", explica a GNR, em comunicado.

Durante as diligências dos militares da Guarda, foram apreendidas 14.861 doses de heroína, 677 de cocaína, 464 doses de haxixe, 438 gramas de produto indeterminado e diverso material de pesagem, corte, preparação e acondicionamento de droga.

A GNR adianta que foram ainda apreendidas duas armas de fogo, uma arma branca (catana), quatro munições, três viaturas, 25 telemóveis, 350 euros em moeda falsa e 36.580 euros em numerário.

Os nove detidos vão agora ser presentes no Tribunal Judicial de Faro para aplicação das respetivas medidas de coação.