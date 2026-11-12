PJ desmantela grupo internacional violento e detém nove suspeitos por tráfico de droga

A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou um grupo criminoso internacional violento, dedicado à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu, e deteve nove suspeitos, fortemente armados, por tráfico de estupefacientes por via marítima, no âmbito da operação policial Dorica, nas Caldas da Rainha.

A droga apreendida na operação (434 quilos de cocaína) foi transportada da América Latina para Portugal com recurso à utilização de embarcações de alta velocidade, "após a criação de uma rede e estrutura logística segura, que permitiu a sua receção, armazenamento e posterior distribuição", indica a PJ numa nota enviada às redações.

Os nove detidos são homens com idades entre os 24 e os 50 anos, de nacionalidades albanesa, marroquina, brasileira, espanhola, italiana e lituana. Todos se encontravam no interior das casas e veículos que foram utilizados para a realização de toda a operação.

"O momento da abordagem dos suspeitos revelou-se intensamente perigoso uma vez que alguns deles empunhavam espingardas metralhadoras que tentaram usar, só não o conseguindo por ação policial eficaz", pode ler-se.

Além da cocaína, foram apreendidas quatro espingardas metralhadoras Ak-47, um camião e uma viatura automóvel ligeira, equipamentos de comunicações e sistemas de captação e gravação de imagens.

Segundo a PJ, em Portugal foram desenvolvidas diversas diligências de investigação que permitiram identificar os vários circuitos utilizados pela organização criminosa, bem como proceder à identificação e controlo dos vários suspeitos.

Através da troca de informação e do quadro da cooperação policial internacional, "foi possível identificar, desenvolver e analisar, informação sobre os suspeitos que se deslocaram a Portugal e proceder ao seu acompanhamento e vigilância, até ao momento final onde se procedeu à detenção dos principais responsáveis pela importação da droga".

Os detidos serão esta quinta-feira presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, enquanto as investigações prosseguem.