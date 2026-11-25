A Divisão de Investigação Criminal de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) realiza na manhã desta quarta-feira, 25 de novembro, uma megaoperação de combate ao tráfico de droga na Alta de Lisboa. Pelo menos dez pessoas foram detidas, segundo indica fonte da PSP ao DN.

A força de segurança refere que "várias valências da PSP estão empenhadas neste momento no cumprimento de 16 mandados de busca domiciliários na Alta de Lisboa".

A operação policial "visa um grupo de indivíduos que se dedica à venda junto do consumidor local, gerando sentimento de insegurança na comunidade". Por esta razão, "foram realizadas diligências de investigação ao longo das últimas semanas, carreando prova material que levou à promoção dos mandados pela 1.ª Secção do DIAP", explica a PSP, em comunicado.

As autoridades vão, "oportunamente", partilhar "novos dados relativamente ao desenvolvimento e resultados operacionais" das diligências ainda em curso.

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