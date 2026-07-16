Detida mulher suspeita de ter matado a mãe em Olhão. Vítima foi enterrada num canteiro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na quarta-feira, 15 de julho, em Olhão, uma mulher de 40 anos "fortemente indiciada" pelo crime de homicídio da mãe. O crime aconteceu na passada segunda-feira, tendo a vítima sido encontrada enterrada num canteiro de uma varanda. A detenção ocorreu quando a suspeita se preparava para abandonar a região do Algarve, anunciou esta quinta-feira (16) a força policial. A vítima de 58 anos "foi encontrada cadáver, pela PJ, soterrada num canteiro de uma varanda na sua residência, em Olhão, com evidentes sinais de morte violenta", detalhou, em comunicado, a polícia de investigação criminal.De acordo com as autoridades, a mulher "vivia sozinha", sendo que, nos últimos tempos, a filha mudou-se para a sua residência, "tendo-se apurado que socialmente era conhecido um clima de conflito e discussão entre ambas".A investigação da PJ, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP de Faro, foi desencadeada quando a vítima foi dada como desaparecida por uma pessoa que a conhecia.Durante as diligências, os inspetores recolheram "suporte probatório sólido" e foi possível "identificar a filha como autora dos factos e localizá-la, em Olhão, apesar da alteração fisionómica que efetuou, visando preparar-se para abandonar a região", refere a nota.A Polícia Judiciária conta ainda que a suspeita pelo homicídio da mãe, com antecedentes criminais, "cumpria uma pena de prisão e estava evadida do estabelecimento prisional, onde cumpria pena pelo crime de violência doméstica, desde janeiro 2024". Vai agora ser presente a interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação. .Relação mantém pena máxima para autor do triplo homicídio em barbearia .PJ detém homem por tentativa de homicídio na Moita. Vítima foi alvo de corte no pescoço feito com canivete