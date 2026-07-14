Relação mantém pena máxima para autor do triplo homicídio em barbearia

O Tribunal da Relação de Lisboa manteve a pena máxima de 25 anos de prisão no caso do triplo homicídio ocorrido em Lisboa, conhecido como o caso da barbearia Grande Pente, que vitimou o barbeiro Carlos Pina e dois clientes, Bruno Neto, de 36 anos, e a esposa, Fernanda Júlia da Silva, luso-brasileira de 34 anos, que estava grávida. Assim, Fernando Silva vai cumprir a pena de 25 anos de prisão.O DN teve acesso ao acórdão, no qual os juízes da Relação rejeitaram todos os argumentos apresentados pela defesa para obter uma redução da pena. No recurso, a defesa alegava que o arguido sofria de esquizofrenia e, por isso, deveria ser considerado inimputável ou ter a imputabilidade diminuída. Contestou ainda a perícia psiquiátrica realizada, solicitando a realização de um novo exame, e defendeu que as penas aplicadas eram excessivas.Os juízes entenderam que não existiam fundamentos para repetir a perícia nem para declarar o arguido inimputável, afastando a tese de que sofria de esquizofrenia. Apesar dos antecedentes de acompanhamento psiquiátrico e de internamentos, concluíram que a perícia demonstrou que o arguido compreendia a ilicitude dos seus atos.No mesmo acórdão, a Relação rejeitou o recurso apresentado pela mãe da filha de Carlos Pina, que pretendia a fixação de uma indemnização pelos danos patrimoniais e não patrimoniais sofridos pela menor. No entanto, o tribunal entendeu que processo não reunia elementos suficientes para arbitrar a reparação.O Tribunal Central Criminal de Lisboa efeutou a condenação em janeiro deste ano. Na ocasião, os juízes decidiram aplicar 19 anos de cadeia por cada um dos três homicídios de que estava acusado, mais nove por um homicídio tentado e mais dois anos e seis meses por posse de arma proibida. O julgamento começou em novembro de 2025.O crime aconteceu no dia 02 de outubro de 2024, na Penha de França, em Lisboa. Fernando Silva foi cortar o cabelo à barbearia Ganda Pente, mas, como não foi atendido de imediato, disparou sobre o barbeiro, no interior do estabelecimento. Mais disparos foram efetuados contra um cliente e a sua companheira, que estavam na entrada do local. .Tribunal condena a 25 anos de cadeia triplo homicida de barbearia na Penha de França.Morte de Carlos Pina. “Estamos a fazer de tudo para manter a barbearia aberta”