Despiste junto às portagens da A8 em Loures faz um morto

Um homem morreu na madrugada desta quarta-feira, 26 de agosto, após o despiste de um automóvel junto à zona das portagens da Autoestrada 8 (A8), em Loures, segundo a Proteção Civil.

Uma fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil disse à Lusa que o alerta para o acidente foi dado pouco depois das 02:30.

O veículo ligeiro, no qual seguia apenas o condutor, despistou-se quando circulava no sentido Sul-Norte. O homem acabou por morrer na sequência do acidente.

Pelas 05:30, as operações ainda mobilizavam 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

Apesar dos trabalhos no local, não foi necessário restringir a circulação na A8, acrescentou a Proteção Civil.