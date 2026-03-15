Despiste de carro seguido de queda em ravina faz dois mortos no IC1 em Ourique
Maria João Gala / Global Imagens
Sociedade

Despiste de carro seguido de queda em ravina faz dois mortos no IC1 em Ourique

Proteção Civil diz que os óbitos foram declarados no local do acidente pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Albufeira.
DN/Lusa
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Duas mulheres, de 51 e cerca de 75 anos, morreram este domingo no despiste de um automóvel ocorrido no IC1, junto à Aldeia de Palheiros, no concelho de Ourique, distrito de Beja, divulgaram os bombeiros e a Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 12:13, ocorreu ao quilómetro 676,200 do Itinerário Complementar (IC) 1.

Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros de Ourique, Mário Batista, realçou que, na sequência do despiste, o carro caiu de uma ravina com cerca de 15 metros de altura.

O comandante da corporação realçou que as duas mulheres eram as únicas ocupantes do veículo.

Segundo a fonte da Proteção Civil, os óbitos foram declarados no local do acidente pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Albufeira.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Ourique, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 21 operacionais, apoiados por nove veículos, incluindo a VMER de Albufeira e as ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde e Odemira.

O helicóptero do INEM de Évora chegou a deslocar-se para o local, mas acabou por ser desmobilizado após a confirmação dos óbitos.

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